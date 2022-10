Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends am 4. November vergangenen Jahres ein Allzeithoch bei rund 414 USD verbucht. Seither bewegt sie sich mittelfristig südwärts. Zuletzt unterschritt sie das im Mai markierte Verlaufstief bei 206,86 USD. Dieser Rutsch auf ein neues Jahrestief hatte jedoch bislang keine Anschlussverkäufe zur Folge. Ausgehend vom am Donnerstag gesehenen Tief bei 202,00 USD formte der Anteilsschein an diesem Tag eine bullishe Umkehrkerze („High-Wave“). Der Freitag brachte eine Bestätigung mit einer ebenfalls bullishen Engulfing-Kerze. Solange das Tief bei 202,00 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird, besteht die Chance auf eine deutlichere Erholungsbewegung im kurzfristigen Zeitfenster. Nächste Hürden und potenzielle Erholungsziele lauten 215,55-217,78 USD, 228,39/229,82 USD und 235,35 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die 235,35 per Tagesschluss würde eine mögliche Ausdehnung in Richtung 244,71 USD und eventuell 257,50-271,09 USD signalisieren. Um eine nennenswerte Aufhellung auch der mittelfristigen Ausgangslage herbeizuführen, müssten die Bullen die Notierung über die letztgenannte Zone befördern. Mit Blick auf die Unterseite würde mit einem Tagesschluss unter 202,00 USD das Erholungsszenario negiert und es wäre mit unmittelbaren weiteren Abgaben in Richtung der Ziel- und Unterstützungszone 179,83-185,71 USD zu rechnen.