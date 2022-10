Die Aktie des US-Versicherungskonzerns The Travelers Companies (WKN: A0MLX4) hatte im Rahmen des im März 2020 bei 76,99 USD gestarteten zyklischen Aufwärtstrends im März dieses Jahres ein Allzeithoch bei 187,98 USD verzeichnen können. Seither etablierte sie einen mittelfristigen Abwärtstrend, der die Notierung bis Ende September auf ein Tief bei 149,65 USD zurückwarf. Zuletzt orientierte sich der Wert wieder nordwärts. Im gestrigen Handel gelang schließlich in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen ein dynamischer Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie, die zusammen mit der 200-Tage-Linie ein wichtiges Widerstandscluster bildete. Begleitet von hohem Handelsvolumen formte der Anteilsschein eine lange bullishe Tageskerze. Ein Break über die in Rufweite befindliche horizontale Hürde bei 174,77 USD per Tagesschluss würde den gestrigen Ausbruch bestätigen. Darüber würden die Bereiche 178,93-180,08 USD und 187,98 USD als potenzielle nächste Ziele und Hürden in den charttechnischen Fokus rücken. Unterstützt ist der Wert nun bei 166,77-168,80 USD. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde die bullishe Aussage des gestrigen Ausbruchs beseitigen. Nächste mögliche Auffangbereiche lauten in diesem Fall 161,68-164,13 USD und 155,72-159,05 USD.