Diese Analyse wurde am 04.10.2022 um 14:27 Uhr erstellt.

Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte nach dem Markieren eines 3- Jahres-Tiefs bei 32,40 USD im März 2020 einen primären Aufwärtstrend gestartet, der die Notierung bis auf ein Ende 2021 gesehenes Dekadenhoch bei 64,29 USD beförderte. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Nach einer Zwischenerholung bis auf 50,00 USD rutschte der Wert zuletzt unter das Verlaufstief vom 19. Mai (41,02 USD) bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 39,96 USD. Signifikante Anschlussverkäufe blieben jedoch bislang aus. Stattdessen konsolidiert das Papier volatil seitwärts. Mit Blick auf die Situation in den markttechnischen Indikatoren (überverkauft und positiv divergierend zur Preiskurve) bestehen kurzfristige Erholungschancen, falls der Aktie ein Tagesschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 41,57 USD gelingt. Im Erfolgsfall liegen mögliche Ziele bei 42,33 USD und 43,46-43,98 USD. Zu einer leichten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes bedarf es eines Anstiegs über 44,66/44,98 USD. Ein Tagesschluss unter 39,96 USD wäre nun als bearishes Anschlusssignal zu werten. In diesem Fall lauten nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche 39,22/39,39 USD, 38,58 USD, 38,12 USD und 37,59/37,60 USD. Darunter würde das Tief aus dem Oktober 2020 bei 35,28 USD in den Fokus rücken.