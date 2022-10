Die Aktie des weltgrößten Sportartikel-Konzerns Nike (WKN: 866993) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes am 5. November vergangenen Jahres ein Allzeithoch bei 179,10 USD markiert. Der damit verbundene Ausbruch über den vorausgegangenen Kursgipfel vom August (174,38 USD) erwies sich jedoch als Fehlausbruch und damit als Bullenfalle. Mit dem Rutsch zurück unter die genannte Marke startete ein Abschwung, der weiterhin intakt ist. Der Anteilsschein weist deutliche relative Schwäche zum Gesamtmarkt auf. Seit Jahresbeginn hat er rund 50 Prozent an Wert verloren (S&P 500: -24%). Nach der letzten Zwischenerholung bis auf ein Reaktionshoch bei 118,47 USD im August, beschleunigte sich zuletzt der Abverkauf. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen riss das Papier am Freitag eine große Abwärtslücke und brach begleitet von hohem Handelsvolumen bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 82,50 USD ein. Dort formte sich eine Doji-Tageskerze. Eine technische Gegenbewegung im Sinne eines „Dead-Cat-Bounce“ ist angesichts der überverkauften Lage und des Sell-off vorstellbar. Ein Anstieg über 86,20 USD würde für eine solche Erholung sprechen. Solange der Widerstand bei 94,48 USD nicht nachhaltig per Tagesschluss überwunden wird, sind nachfolgend weitere Abgaben zu favorisieren. Ein Tagesschluss unter 82,50 USD würde nun ein bearishes Anschlusssignal darstellen. Nächste potenzielle Ziele im Rahmen des dominanten Abwärtstrends lauten in diesem Fall 80,59 USD, 77,16 USD und 68,89-72,66 USD.