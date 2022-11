Die Aktie von Merck & Co (WKN: A0YD8Q) konnte am 10. Oktober einen mehrmonatigen bullishen Keil nach oben verlassen. Dieses mittelfristig relevante Kaufsignal führte die Notierung bis über die Barriere bei 95,72-96,69 USD und damit auch das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2000. Nach einer Konsolidierungsphase setzte der Wert die Rally fort und konnte bis gestern auf eine neue Bestmarke bei 109,06 USD vorstoßen. Nach der Abarbeitung wichtiger Zielbereiche ist die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Verschnaufpause nun deutlich erhöht. Hierfür sprechen auch die überhitzten markttechnischen Indikatoren. Ein Tagesschluss unter 107,50 USD würde ein erstes preisliches Indiz für eine Konsolidierung liefern. Ein weitergehender Pullback in Richtung 105,87 USD und 102,35-103,76 USD würde in diesem Fall ebenfalls nicht überraschen. Darunter müsste ein Test der mittelfristig kritischen Supportzone 95,72-97,33 USD eingeplant werden.