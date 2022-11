Die ADR-Aktie der Alibaba Group Holding (WKN: A117ME) hatte im Oktober 2020 ein Rekordhoch bei 319,32 USD verzeichnet. Der dort gestartete Bärenmarkt ist intakt. Mit dem am 24. Oktober dieses Jahres gesehenen Verlaufstief bei 58,01 USD erreichte er das aus dem September 2015 stammende zyklische Tief bei 57,20 USD bis auf wenige Cent. Seither befindet sich der Wert in einer dynamischen Erholungsrally. Das Volumen zeigt dabei bullishe Züge. Eine untere Umkehrformation ist jedoch noch nicht ersichtlich. Im gestrigen Handel testete der Anteilsschein nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zunächst den Support der überwundenen 50-Tage-Linie erfolgreich. Dort meldeten sich die Käufer zurück und beförderten ihn mit einer langen bullishen Tageskerze per Tagesschluss über das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle. Im charttechnischen Fokus stehen nun die beiden nächsten potenzielle Ziel- und Widerstandszonen 86,29-88,73 USD und 91,93-95,23 USD. Damit es zu einer nennenswerten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes kommt, bedarf es der nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone. Auf Sicht mehrerer Monate wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 119,68-125,84 USD vorstellbar mit Zwischenetappen bei 99,93 USD, 104,85 USD und 111,32 USD. Die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt konstruktiv für die Bullen, solange der Support bei 73,28-76,46 USD per Tagesschluss verteidigt werden kann. Unterhalb von 69,00 USD wäre ein Wiedersehen mit dem langfristig kritischen Support bei 57,20/59,01 USD einzuplanen.