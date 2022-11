Diese Analyse wurde am 16.11.2022 um 14:13 Uhr erstellt.

Die Aktie von PayPal Holdings (WKN: A14R7U) war bis auf ein im Juli vergangenen Jahres bei 310,16 USD markiertes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter kam es zu einer mehrmonatigen Trendumkehr in Gestalt eines am 9. November bestätigten Doppeltops. Der anschließende Abverkauf ließ das Papier bis auf ein Ende Juni dieses Jahres gesehenes 5-Jahres-Tief bei 67,58 USD einbrechen. Einer ersten Erholungswelle bis 103,03 USD folgte ein tiefer Rücksetzer bis auf ein Tief bei 71,17 USD. Dort leitete eine bullishe Reversalkerze einen dynamischen Kursaufschwung ein, der nun auf bedeutenden Widerstand trifft. Dieser resultiert unter anderem aus der korrektiven Abwärtstrendlinie, dem 61.8%-Fibonacci-Retracement der Korrektur, dem letzten Reaktionshoch sowie der fallenden 200-Tage-Linie. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 93,08 USD würde nun ein erstes prozyklisches Signal für ein eine deutliche Ausdehnung der Rally über das August-Hoch bei 103,03 USD hinaus liefern. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 95,51-96,21 USD, 99,30 USD, 103,03 USD und 105,95-107,75 USD. Unterstützt ist der Wert bei 88,92 USD und 86,92/87,62 USD. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung nächster Unterstützungen bei 84,02 USD, 80,25 USD, 78,05 USD, 75,31/75,17 USD und 71,17 USD.