Die Aktie von Gilead Sciences (WKN: 885823) hatte im Jahr 2015 bei 123,37 USD ein Rekordhoch markiert. Der anschließende Bärenmarkt führte die Notierung bis auf ein im Dezember 2020 bei 56,56 USD gesehenes 7-Jahres-Tief zurück. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke entwickelte sich zu einer langfristigen Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens. Am 28. Oktober komplettierte der Wert diese Umkehrformation mit dem dynamischen und von sehr hohem Volumen begleiteten Anstieg über den Durchbruchspunkt bei 74,12 USD. Aktuell konsolidiert er den Kursschub an einer aus dem Juni/Juli 2020 stammenden Widerstandszone. Das technische Bild bleibt klar bullish zu werten. Ein Tagesschluss oberhalb von 80,83 USD würde für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 84,97/85,97 USD sprechen. Darüber entstünde mittelfristiges Anschlusspotenzial in Richtung 89,54/91,68 USD. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 74,12 USD und 71,26 USD. Ein Tagesschluss darunter würde das technische Bild nun signifikant eintrüben.