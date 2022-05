Nächste Unterstützungen:

3.932-3.949

3.875

3.810

Nächste Widerstände:

3.982-4.005

4.031/4.047

4.091

Der Index befindet sich nun an einem bedeutenden Widerstandscluster. Es resultiert unter anderem aus der Trendlinie des beschleunigten Abwärtstrends, der 100-Stunden-Linie und dem 61,8%-Retracement der letzten Abwärtswelle. Ein Anstieg über 4.005 Punkte per Stundenschluss würde eine deutliche Ausdehnung des Erholungstrends indizieren. Für eine solche bullishe Sichtweise sprechen weiterhin die markttechnischen Indikatoren (überverkauft und positiv divergierend), die Sentimentindikatoren (hoher Grad an Pessimismus) sowie die Marktbreiteindikatoren im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Oberhalb von 4.005 Punkten lauten die nächsten potenziellen Ziele und Hürden 4.031/4.047 Punkte, 4.091 Punkte und 4.115/4.126 Punkte. Darüber wäre ein weitergehender Vorstoß in die Zone 4.224-4.321 Punkte vorstellbar. Nächste Unterstützungen liegen bei 3.932-3.949 Punkten und 3.875 Punkten. Darunter müsste ein neuerlicher Rutsch in die Supportzone bei 3.810 Punkten eingeplant werden.