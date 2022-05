Die Aktie des Öl- und Gaskonzerns ConocoPhillips (WKN: 575302) hatte im März 2020 ein Dekadentief bei 20,84 USD markiert. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Der Trend weist in allen Zeitebenen nach oben. Seit Anfang des Jahres konnte der Anteilsschein bereits um rund 54 Prozent zulegen (S&P 500: -17%). Nach einer mittelfristigen Konsolidierung an der Eindämmungslinie entlang der zyklischen Hochs der Jahre 2008 und 2014, gelang zum Wochenstart der Ausbruch auf der Oberseite. Dieser Ausbruch wurde mit zwei weiteren Schlusskursen auf neuen historischen Bestmarken bestätigt. Als mögliche nächste Ziele fungieren die Fibonacci-Marken 112,60 USD und 114,41/114,66 USD. Mittelfristig erscheint ein Vorstoß in Richtung 126 USD vorstellbar. Ein möglicher Rücksetzer sollte idealerweise im Bereich 105,20-107,71 USD oder spätestens 101,05-101,83 USD auf Nachfrage treffen, um den bullishen Trend nicht zu gefährden. Darunter (Tagesschlusskursbasis) entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung 95,47 USD und 88,77 USD.