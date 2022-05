Die Aktie der Kraft Heinz Company (WKN: A14TU4) hatte ausgehend vom im Jahr 2017 bei 97,77 USD markierten Rekordhoch einen Bärenmarkt gestartet, der die Notierung bis auf ein im März 2020 erreichtes Allzeittief bei 19,99 USD zurückwarf. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Tiefs kann als langfristige Bodenbildung gewertet werden, die im Februar 2021 komplettiert wurde. Nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 44,95 USD im Mai ging das Papier in den Korrekturmodus über und konnte dabei oberhalb des im Dezember verzeichneten Korrekturtiefs bei 32,79 USD einen mittelfristigen Boden ausbilden. Nach einem erneuten Vorstoß an das Hoch des Vorjahres musste der Wert am 10. Mai der überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen und startete einen dynamischen Rücksetzer. Dabei erreichte er im gestrigen Handel eine wichtige Unterstützungszone im Dunstkreis der nach oben drehenden 200-Tage-Linie. Die Indikatoren befinden sich mittlerweile im überverkauften Terrain. Im Tageschart signalisiert die geformte Hammer-ähnliche Kerze mit einer ausgeprägten Lunte Nachfrage unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Damit besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung und Gegenbewegung. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele lauten 39,00 USD und 39,47 USD. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würden die Widerstandszonen bei 40,43-41,29 USD und 42,00-43,11 USD als mögliche Ziele aktiviert. Erst darüber entstünde schließlich ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends mit nächstem Ziel 44,53-44,95 USD. Mit einer nachhaltigen Verletzung des aktuellen Supportbereiches 37,08-37,90 USD und anschließend der mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 35,77 USD käme es derweil zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.