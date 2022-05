Die Aktie des Pharma-Riesen Merck & Co (WKN: A0YD8Q) hatte im Dezember 2019 nach mehrjähriger Hausse ein Dekadenhoch bei 92,64 USD markiert. Darunter etablierte sie eine volatile Seitwärtskorrektur oberhalb eines Korrekturtiefs bei 65,25 USD. Diese mehrjährige Pendelbewegung konnte am Dienstag schließlich nach oben aufgelöst werden. Der Ausbruch erwies sich bislang jedoch noch nicht als nachhaltig. Im gestrigen Handel rutschte die Notierung bereits per Tagesschluss wieder unter die Marke von 92,64 USD. Mit dem damit gegebenen False-Break steigt die Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Verschnaufpause oder Korrektur an. Ein Rutsch unter den gestrigen Inside Day bei 91,77 USD und anschließend das November-Hoch bei 91,40 USD per Tagesschluss würden dieses Szenario bestätigen. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten dann 89,44 USD, 88,27 USD, 86,28/86,36 USD und 83,53-83,94 USD. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Ein Tagesschluss oberhalb von 94,56 USD würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung des primären Aufwärtstrends mit nächstem Ziel 96,69 USD (Rekordhoch aus dem Jahr 2000) sprechen.