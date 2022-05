Die Intel-Aktie (WKN: 855681) bewegt sich mit Blick auf das ganz langfristige Chartbild seitwärts unterhalb des im Januar 2020 bei 69,29 USD markierten Rekordhochs. Ausgehend vom zyklischen Zwischenhoch im April 2021 bei 68,49 USD weist der Trend abwärts. Zuletzt testete der Anteilsschein des Chip-Riesen erneut erfolgreich die zentrale Unterstützungszone 41,58-43,63 USD, die seit 2018 jeden der zahlreichen Kursrücksetzer auffangen konnte. Eine dort am 12. Mai geformte bullishe Hammer-Kerze leitete eine bislang dreiwellige Erholungsbewegung ein, die nun auf eine kurzfristig bedeutsame Ziel- und Widerstandszone trifft. Sie erstreckt sich aktuell von 44,50 USD bis 45,00 USD. Ein Tagesschluss darüber ist erforderlich, um ein Signal für eine deutliche Ausdehnung der Erholungsrally zu erhalten. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 45,75 USD und 46,45-46,76 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber käme es zu einer leichten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes mit möglichen nächsten Zielen bei 48,90 USD und 50,34 USD. Um den übergeordneten Abwärtstrend zu brechen und perspektivisches Potenzial in Richtung Rekordhoch freizusetzen, bedürfte es eines Ausbruches über das März-Hoch bei 52,51 USD. Auf der Unterseite ist der nächste Support bei 42,79 USD relevant. Dessen Unterschreitung würde für einen erneuten Schwächeanfall mit möglichem Ziel 41,58/42,01 USD sprechen. Klar bearish wäre eine nachhaltige Verletzung dieser Zone, insbesondere per Wochenschluss, da dann eine mehrjährige Top-Bildung komplettiert würde. Nächste Ziele lauten dann 38,98 USD und 38,45 USD. Mittelfristig wäre ein Kursrutsch in Richtung 33,23 USD einzuplanen.