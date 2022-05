Die Aktie der Bank Citigroup (WKN: A1H92V) hatte im März 2020 eine Hausse gestartet, die die Notierung vom Tief bei 32,00 USD bis auf ein im vergangenen Juni gesehenes Hoch bei 80,29 USD beförderte. Der anschließend etablierte Abwärtstrend ist intakt und führte das Papier zuletzt mit dem Tief bei 45,40 USD in den Supportbereich der Kurslücke vom 9. November 2020 zurück. Aktuell zeigt der Kurs einen Pullback an das vorausgegangene Verlaufstief vom 2. Mai. Bullishe Divergenzen in den Oszillatoren weisen auf einen nachlassenden Verkaufsdruck hin. Im heutigen Handel dürfte die Nachricht, dass der Starinvestor Warren Buffett für seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway eine Position erworben hat, für einen Handelsstart deutlich im Plus sorgen. Im charttechnischen Fokus steht als Nächstes die Widerstandszone bei 49,72-50,90 USD. Ein Tagesschluss darüber würde einen ersten preislichen Hinweis auf eine mögliche deutlichere Aufhellung der technischen Ausgangslage liefern. Bestätigt würde der Bruch des beschleunigten Abwärtstrends mit einem Break über 52,40 USD. Im Erfolgsfall entstünde Erholungspotenzial in Richtung 53,98 USD und 56,15-58,25 USD. Ein Rutsch unter 45,40 USD würde das Erholungsszenario hingegen negieren und weitere unmittelbare Abgaben in Richtung 44,02 USD, 43,40 USD, 42,33 USD und 40,49 USD nahelegen.