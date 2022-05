Die Aktie des Softwarekonzerns CrowdStrike Holdings (WKN: A2PK2R) hatte im Rahmen des im März 2020 bei 31,95 USD gestarteten zyklischen Aufwärtstrends einen Kursaufschwung bis auf ein im November vergangenen Jahres gesehenes Allzeithoch bei 298,48 USD gezeigt. Seither befindet sich der Wert im Korrekturmodus. Nach einer in der vergangenen Woche begonnenen Trendbeschleunigung (Kurseinbruch von rund 29% in drei Handelstagen) gelang dem Anteilsschein im gestrigen Handel ausgehend vom Verlaufstief bei 139,71 USD die Rückeroberung des am Vortag verletzten bisherigen Korrekturtiefs vom Januar (150,02 USD). Angesichts der überverkauften markttechnischen Indikatoren, der auf Basis des Tagescharts geformten bullishen Umkehrkerze (Harami) und der erreichten fallenden Unterstützungslinie entlang der Tiefpunkte vom März 2021 und Januar 2022 besteht nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Erholungsbewegung. Als potenzielles Erholungsziel fungiert der Bereich 160,75/163,85 USD. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würden mögliche Ziele bei 178,79 USD und 190,86-203,99 USD in den Fokus rücken. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, bleiben die mittelfristigen Bären in einer starken Position. Ein Tagesschluss unter 139,71 USD würde das gestrige Umkehrmuster negieren und zunächst das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 133,76 USD als nächstes Ziel aktivieren. Dessen nachhaltige Unterschreitung würde für eine signifikante Ausdehnung des Abverkaufs sprechen und das langfristige Chartbild (Kopf-Schulter-Formation) deutlich eintrüben. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 118,10 USD und 88,99-101,88 USD.