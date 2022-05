Nächste Unterstützungen:

12.711/12.717

12.628

12.396/12.488

Nächste Widerstände:

12.910

13.233

13.357-13.407

Der Support bei aktuell 12.711/12.717 Punkten ist kurzfristig kritisch. Eine nachhaltige Verletzung, insbesondere per Tagesschluss, würde den intakten mittelfristigen Abwärtstrend bestätigen. Perspektivisch müsste dann ein fortgesetzter zeitnaher Rutsch in Richtung 12.208 Punkte (Tief vom März 2021) eingeplant werden. Zwischenetappen lauten in diesem Fall 12.628 Punkte und 12.396/12.488 Punkte. Kann sich der Kurs hingegen auf dem aktuellen Kursniveau stabilisieren und nachfolgend die nächste Hürde bei 12.910 Punkten per Stundenschluss überwinden, ergäben sich erneute Erholungschancen. Nächste wichtige Hürden liegen dann bei 13.233 Punkten und 13.357-13.407 Punkten. Erst mit einem Break über das Rallyhoch bei 13.557 Punkten per Tagesschluss würde ein belastbarer Kurzfrist-Boden signalisiert und es entstünde deutlicheres Erholungspotenzial.