Diese Analyse wurde am 06.05.2022 um 14:01 Uhr erstellt.

Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Kellogg (WKN: 853265) hatte im Jahr 2016 nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 87,16 USD einen zyklischen Bärenmarkt gestartet. Nach dem Erreichen eines Tiefs bei 51,34 USD im Jahr 2019 konnte sie sich im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf 72,88 USD erholen. Ein erneuter Abschwung endete bei 56,61 USD, wo im Februar/März 2021 der Boden für den aktuell laufenden Haussetrend eingeleitet wurde. Im Rahmen des zweiten Hausseschubes erreichte das Papier im gestrigen Handel nach einem Kurssprung aufgrund positiv aufgenommener Quartalszahlen eine langfristig relevante Ziel- und Widerstandszone. Sie resultiert aus der oberen Kanallinie des Aufwärtstrendkanals, der mehrjährigen Eindämmungslinie entlang der Hochs aus den Jahren 2018 und 2020 sowie aus der 100%-Projektion des ersten Hausseschubes. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Ausbruch über diese sich bis 71,53 USD erstreckende Barriere gelingt. Im Erfolgsfall würde eine mehrjährige Bodenbildung komplettiert. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem nachfolgenden Anstieg über die Marken 72,88 USD und 74,98 USD. Als potenzielle übergeordnete Kursziele würden dann die Bereiche 87,16 USD, 92,80 USD und 96,89 USD in den Fokus rücken. Zwischenetappen lassen sich bei 78,37/78,94 USD, 80,57 USD und 83,52/84,28 USD ausmachen. Kurzfristig betrachtet besteht aktuell indes eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung am erreichten Widerstandsbereich. Für den Fall eines deutlicheren Rücksetzers würden die Supportbereiche 67,96-68,36 USD und 66,00-66,95 USD als plausible Auffangzonen in den Blick rücken. Mittelfristig kritisch für die Aufrechterhaltung eines bullishen Szenarios ist die Unterstützung bei 64,00 USD.