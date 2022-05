Die Aktie von Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF) hatte nach einem mehrjährigen Abwärtstrend im Oktober 2020 ein 8-Jahres-Tief bei 33,36 USD ausgebildet. Nach einer deutlichen Erholungsrally bis auf 57,05 USD ging der Wert im vergangenen April in den Korrekturmodus über. Der anschließend etablierte Abwärtstrend ist intakt und führte die Notierung zuletzt auf ein bedeutendes Unterstützungsbündel zurück. Dieses resultiert unter anderem aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Rally und den fallenden Unterstützungslinien entlang der Tiefs im Rahmen der laufenden Abwärtskorrektur. Dort formte der Anteilsschein am 2. Mai eine bullishe Umkehrkerze und startete eine Erholungsbewegung, die im gestrigen Handel deutlich an Schwung gewann. Nächste potenzielle Hürden und Erholungsziele befinden sich bei 44,54/44,66 USD, 45,18 USD und 45,84-46,10 USD. Darüber würde sich das kurzfristige technische Bild deutlicher aufhellen und es würde ein weitergehender Vorstoß an die auch mittelfristig bedeutsamen Widerstandsbereiche 46,81-47,29 USD und 48,17-48,24 USD indiziert. Kurz- und mittelfristig kritisch auf der Unterseite ist nun die Zone 41,57-42,90 USD. Ein nachhaltiger Rutsch darunter per Tagesschluss würde eine Fortsetzung und Dynamisierung des dominanten Abwärtstrends signalisieren mit nächsten möglichen Auffangbereichen bei 40,55 USD, 38,43-39,03 USD und 38,02 USD.