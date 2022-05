Nächste Unterstützungen:

32.975/33.001

32.791

32.450/32.579

Nächste Widerstände:

33.342

33.526

33.866-34.103

Der Abwärtstrend vom am 21. April bei 35.492 Punkten gesehenen Hoch bleibt intakt. Kann sich die Notierung jedoch per Stundenschluss oberhalb der nächsten Unterstützungszone bei 32.975/33.001 Punkten halten, bleibt eine zeitnahe Ausdehnung der Erholungsrally möglich. Ein signifikanter Break über die aktuelle Hürde bei 33.342 Punkten würde eine entsprechende Bestätigung liefern. Potenzielle Ausdehnungsziele liegen bei 33.526 Punkten und 33.866-34.103 Punkten. Unterhalb von 32.975 Punkten würden derweil die Risiken für eine Fortsetzung des übergeordneten Abschwungs spürbar ansteigen. Bei 32.791 Punkten und 32.450/32.579 Punkten liegen in diesem Fall die nächsten Auffangbereiche. Ein nachhaltiger Rutsch unter 32.273 Punkten würde schließlich den mittelfristigen Abwärtstrend vom Rekordhoch bestätigen und das langfristige Chartbild signifikant eintrüben.