Die Aktie des Düngemittelherstellers The Mosaic Co. (WKN: A1JFWK) weist einen dynamischen langfristigen Aufwärtstrend sowie deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Vom zyklischen Tief im März 2020 bei 6,50 USD konnte sie bis auf ein am 18. April bei 79,28 USD verzeichnetes Mehrjahreshoch zulegen. Die seither laufende Abwärtskorrektur setzte sich gestern nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zunächst fort mit der Markierung eines 5-Wochen-Tiefs. Dort meldeten sich jedoch Schnäppchenjäger zu Wort und katapultierten das Papier bis zum Handelsschluss auf ein 2-Wochen-Hoch. Begleitet von hohem Handelsvolumen gelang dabei die Rückeroberung der kurz zuvor unterbotenen 50-Tage-Linie sowie die Überwindung der Kurslücke vom 25. April. Das kurzfristige technische Bias hellte sich hierdurch auf. Nächster Widerstand befindet sich bei 69,23-71,60 USD. Ein Tagesschluss darüber würde bereits wieder das Rallyhoch bei 79,28 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Dessen nachhaltige Überwindung würde ein bullishes Anschlusssignal senden mit nächsten Extensionszielen bei 84,75 USD, 86,96 USD und 89,24 USD. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 58,95/59,17 USD kritisch. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre eine deutliche Ausdehnung der Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 51,04-53,20 USD und 42,35-47,55 USD zu favorisieren.