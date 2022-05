Diese Analyse wurde am 02.05.2022 um 15:29 Uhr erstellt.

Der S&P 500 setzte nach einer am Donnerstag gesehenen Zwischenerholung bis auf 4.308 Punkten den mehrwöchigen Abwärtstrend fort und markierte am Freitag ein 2-Monats-Tief bei 4.124 Punkten. Mit einem Kursverlust von rund 13 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres verbuchte der Index den schwächsten Jahresstart seit 1939.