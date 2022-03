Die Aktie der Kraft Heinz Company (WKN: A14TU4) hatte ausgehend vom im Jahr 2017 bei 97,77 USD markierten Rekordhoch einen Bärenmarkt gestartet, der die Notierung bis auf ein im März 2020 erreichtes Allzeittief bei 19,99 USD zurückwarf. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Tiefs kann als langfristige Bodenbildung gewertet werden, die im vergangenen Februar komplettiert wurde. Nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 44,95 USD im Mai ging das Papier in den Korrekturmodus über. Der jüngste dynamische und von hohem Handelsvolumen begleitete Kursschub über den horizontalen Widerstand bei rund 38 USD sowie die 200-Tage-Linie vervollständigte einen mehrmonatigen Boden oberhalb des Korrekturtiefs bei 32,79 USD. Aktuell konsolidiert der Anteilsschein diesen Aufschwung bei rückläufigem Handelsvolumen. Die Bullen bleiben kurzfristig in einer starken Position, solange der Support bei 37,32-38,09 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Erst ein nachhaltiger Rutsch unter 36,12-36,72 USD würde das mittelfristige Chartbild eintrüben. Ein signifikanter Anstieg über 40,58/41,02 USD per Tagesschluss würde das bullishe Szenario bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 42,09/42,35 USD, 43,50 USD und 44,34/44,95 USD.