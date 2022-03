Die Aktie des Krankenversicherers Unitedhealth Group (WKN: 869561) bewegt sich in einem intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt war sie nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 509,23 USD am 30. Dezember in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Ausgehend vom in der vergangenen Woche verzeichneten Konsolidierungstief bei 445,74 USD arbeitet sich der Wert wieder nordwärts und befindet sich nun nach dem gestrigen Anstieg über die 50-Tage-Linie wieder oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien. Das Volumenverhalten ist ebenfalls bullish zu werten. Nächste potenzielle Ziele und Widerstände lauten 496,48 USD, 500,93 USD und 509,23 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde den primären Bullentrend bestätigen mit nächsten Zielen bei 527/533 USD und 548 USD. Nächste Unterstützungen liegen bei 476,96 USD-477,89 USD und 464,02 USD. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben und es müssten weitere Abgaben in Richtung zunächst 445,75 USD und eventuell 436,00-440,00 USD eingeplant werden. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch der mittelfristigen technischen Ausgangslage.