Nächste Unterstützungen:

13.907

13.807/13.826

13.681/13.725

Nächste Widerstände:

14.099

14.261-14.435

14.648

Das ganz kurzfristige charttechnische Bias stellt sich zur heutigen Eröffnung neutral dar. Kann sich der Index oberhalb von 13.907 Punkten halten, bleibt ein zeitnaher erneuter Vorstoß an die Widerstandszone bei aktuell 14.261-14.435 Punkten auf der Agenda. Bestätigend hierfür wäre ein Break über 14.099 Punkte zu sehen. Oberhalb von 14.435 Punkten würde die Marke von 14.648 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Tagesschluss über der letztgenannten Marke würde schließlich das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellen und es würde ein erneuter Test der mittelfristig kritischen Widerstandszone bei 15.000-15.196 Punkten signalisiert. Ein Rutsch unter 13.907 Punkte würde hingegen weitere Abgaben in Richtung 13.807/13.826 Punkte wahrscheinlich machen. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Bild bereits deutlicher eintrüben. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten dann 13.681/13.725 Punkte, 13.520-13.566 Punkte und 13.325-13.356 Punkte.