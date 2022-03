Nächste Unterstützungen:

4.315

4.202

4.164

Nächste Widerstände:

4.389

4.430/4.435

4.490

Die ganz kurzfristige technische Ausgangslage ist neutral zu werten. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 4.315 Punkten per Stundenschluss würde eine erste bearishe Indikation im Rahmen des intakten mittelfristigen Abwärtstrends liefern. Darunter befinden sich nächste Unterstützungsthemen bei 4.202 Punkten und 4.164 Punkten. Ein Anschlussverkaufssignal entstünde erst unterhalb des Verlaufstiefs bei 4.115 Punkten. In diesem Fall (Tagesschlusskursbasis) würde die langfristige Top-Bildung wieder auf die Agenda rücken mit nächsten Unterstützungen bei 4.057 Punkten und 4.021 Punkten. Mittelfristig könnte dann das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 3.815 Punkten angesteuert werden. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden bei 4.389 Punkten und 4.430/4.435 Punkten. Zu einer leichten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über 4.490 Punkte. Erst mit einem Break über 4.595/4.612 Punkte würden die Bären ihren Vorteil in diesem Zeitfenster vollständig verlieren. Im Erfolgsfall wäre ein erneuter Vorstoß in Richtung Rekordhoch (4.819) zu diskutieren.