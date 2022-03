Die Apple-Aktie (WKN: 865985) bewegt sich in einem intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt war sie nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 182,94 USD am 4. Januar in den Korrekturmodus übergegangen. Im Rahmen des bislang dreiwelligen Rücksetzers traf die Notierung am vergangenen Donnerstag auf eine Kreuzunterstützung, bestehend aus dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der Rally vom Corona-Crash-Tief im März 2020 und der steigenden 200-Tage-Linie. Dort einsetzende Schnäppchenkäufe beförderten die Notierung vom Tief bei 152,00 USD bereits wieder über die zuvor unterschrittene 100-Tage-Linie. Der korrektive mittelfristige Abwärtstrend bleibt jedoch noch intakt. Ein signifikanter Anstieg über die aktuelle Hürde bei 166,56 USD würde zunächst eine Ausdehnung der laufenden Erholungsrally in Richtung 170,00-173,34 USD wahrscheinlich machen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende der Korrekturphase. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 176,65 USD mit nächstem Ziel 182,94 USD. Ein Tagesschluss unterhalb des Supportbereiches 152,00-152,31 USD sowie ein dynamischer Rutsch unter die potenzielle Ziel- und Unterstützungszone bei 146,41-148,41 USD würde hingegen ein deutliches Warnsignal an die Bullen senden. In diesem Fall könnte sich die Korrekturphase über die nächsten Monate deutlich ausdehnen mit möglichen nächsten Zielen bei 138,27 USD, 130,96/133,36 USD und 116,21/120,17 USD.