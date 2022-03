Nächste Unterstützungen:

14.989

14.907

14.806

Nächste Widerstände:

15.196-15.265

15.348/15.396

15.509

Der Index rutschte dabei wieder unter die tags zuvor überquerte 200-Tage-Linie. Nächster Support befindet sich heute bei 14.989 Punkten. Solange dieser von den Bullen verteidigt werden kann, könnte ein zeitnaher erneuter Angriff auf die kritische Hürde bei aktuell 15.196-15.265 Punkten erfolgen. Darüber entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 15.348/15.396 Punkte und 15.509 Punkte. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally an das analytische Mindestkursziel des etablierten Doppelbodens bei 15.665 Punkte ist möglich. Unterhalb von 14.989 Punkten (Tagesschlusskursbasis) würden hingegen die Risiken auf der Unterseite zunächst wieder in den Vordergrund rücken. Mögliche nächste Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 14.907 Punkten, 14.806 Punkten und 14.706/14.736 Punkten. Der Erholungstrend vom Jahrestief würde erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter 14.068-14.343 Punkte gefährdet.