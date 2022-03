Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 464,00 USD im August vergangenen Jahres eine ausgeprägte Korrektur des langfristigen Haussetrends gestartet. Bis auf 121,32 USD sackte der Kurs ab, bevor vor wenigen Wochen eine Rally begann. Dieser Aufwärtstrend wurde im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen bestätigt. Zugleich löste die Notierung eine mehrtägige Konsolidierung über der zuvor überwundenen 50-Tage-Linie bullish auf. Der Wert zog bis auf ein 11-Wochen-Hoch bei 189,07 USD an. Anschließende Gewinnmitnahmen ließen das deutliche Plus von zwischenzeitlich fast 10 Prozent indes bis auf 1,39 Prozent dahinschmelzen. Die Aktie schloss unterhalb mehrerer intraday überquerter Widerstandsthemen sowie unterhalb der Eröffnungslücke. Eine kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur sollte eingeplant werden. Der mehrwöchige Aufwärtstrend würde jedoch erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 155,20-163,19 USD neutralisiert. In diesem Fall entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 147,20 USD, 133,67-137,31 USD und 121,32 USD. Auf der Oberseite ist nun die Widerstandszone bei 189,07-194,61 USD kurzfristig kritisch. Ein Tagesschluss darüber würde ein Anschlusskaufsignal in Richtung 208/211 USD und eventuell 216/218 USD generieren. Ein prozyklisches Indiz für eine mögliche Beendigung des übergeordneten Abwärtstrends vom Rekordhoch entstünde erst oberhalb der Widerstandsregion bei aktuell 248-270 USD.