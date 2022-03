Nächste Unterstützungen:

4.595

4.576

4.522/4.525

Nächste Widerstände:

4.637-4.668

4.706

4.749-4.762

Formal wurde der Abwärtstrend vom im Januar gesehenen Rekordhoch gebrochen. Entpuppt sich der gestrige Ausbruch nicht noch als Fehlausbruch, könnte sich die Rally vom Februar-Tief unmittelbar fortsetzen. Bestätigt würde der Ausbruch mit einem weitergehenden Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 4.637-4.668 Punkten per Tagesschluss. Darüber befinden sich potenzielle Ziele und Barrieren bei 4.706 Punkten, 4.749-4.762 Punkten und 4.819 Punkten (Rekordhoch). Die überkauften kurzfristigen markttechnischen Indikatoren sowie die in der letzten Stunde geformte Doji-Kerze (hier nicht abgebildet) machen den Index jedoch anfällig für einen Rücksetzer. Die vorbörsliche Indikation legt ebenfalls einen schwächeren Start nahe. Nächste Unterstützungen lauten 4.595 Punkte und 4.576 Punkte. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke (Unterkante der gestrigen Kurslücke) würde den gestrigen Ausbruch als Bullenfalle entlarven und eine weitergehende Schwächephase nahelegen. Nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 4.522/4.525 Punkte und 4.456 Punkte.