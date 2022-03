Die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie (WKN: A1J84E) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem Aufwärtstrend. Die zyklische Hausse beförderte sie ausgehend vom Tief aus dem März 2020 bei 62,55 USD bis auf ein im gestrigen Handel markiertes neues Rekordhoch bei 163,28 USD. Der Anteilsschein weist dabei relative Stärke sowohl zum restlichen HealthCare-Sektor als auch zum Gesamtmarkt auf. Kurzfristig betrachtet steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur an. Auf Basis des Wochencharts hat der RSI-Indikator das überkaufteste Niveau der vergangenen vier Jahre erreicht. Auf Tagesbasis des Tagescharts hat sich in diesem Indikator im überkauften Terrain eine negative Divergenz ausgebildet. Zudem nähert sich das Papier einer wichtigen Fibonacci-Extensionsmarke aus dem Langfrist-Chart bei 164,99 USD an. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neuengagements auf der Long-Seite erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten nur in deutlichere Kursschwäche hinein interessant. Erste preisliche Indizien für den Start einer Schwächephase wäre in einem Tagesschluss unter 161,33 USD oder einem Intraday-Rutsch unter 159,53 USD zu sehen. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 158,02 USD, 155,00-156,00 USD und 150,56/151,25 USD. Zu einer nennenswerten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es indes erst unterhalb von 146,36 USD. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Anstieg über die Zielmarke bei 164,99 USD per Wochenschluss mittel- bis langfristiges Anschlusspotenzial in Richtung 189 USD nahelegen.