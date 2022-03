Die Aktie des Chipkonzerns AMD (WKN: 863186) bewegt sich in einem dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Vom Tief im März 2020 bei 36,75 USD haussierte sie bis auf ein im November vergangenen Jahres bei 164,46 USD verzeichnetes Rekordhoch. Die anschließende Korrektur führte sie bis auf 99,35 USD und damit an eine bedeutende Supportzone zurück. Zuletzt konnte sich das Papier zum zweiten Mal von dieser Unterstützungsregion nach oben absetzen. Nach der Herausnahme einer korrektiven Abwärtstrendlinie am Montag konnten die Bullen im gestrigen Handel einen weiteren Punktsieg erringen. Der Wert knackte das zuletzt deckelnde Widerstandscluster aus 200-Tage-Linie und 50-Tage-Linie und markierte mit einer langen bullishen Tageskerze ein 3-Wochen-Hoch. Als nächste potenzielle Kursziele und Hürden fungieren nun die Bereiche 124,30/124,61 USD und 130,00-132,96 USD. Ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der übergeordneten Korrekturphase entstünde erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über eine aktuelle Supportzone bei 112,22-116,83 USD. Darüber bleiben die Bullen mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster im Vorteil. Ein Rutsch unter 109,71 USD per Tagesschluss würde das technische Bias unmittelbar auf bearish drehen und die übergeordnet kritische Unterstützung bei 99,35 USD wieder in den Fokus rücken.