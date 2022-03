Die Aktie von Deere & Co (WKN: 850866) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief bei 106,14 USD im März 2020 hatte das Papier des Landmaschinenherstellers bis auf ein im Mai 2021 bei 400,34 USD gesehenes Allzeithoch anziehen können. Die nachfolgend darunter etablierte Stauzone wurde schließlich am 17. März dieses Jahres nach oben verlassen. Dieses übergeordnete Anschlusskaufsignal beförderte die Notierung bis zum Dienstag auf eine neue historische Bestmarke bei 436,28 USD. Perspektivisch ergibt sich aus dem Ausbruchssignal weiteres Potenzial in Richtung zunächst 450 USD und 480 USD. Mit Blick auf die kurzfristig überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren würde ein vorgeschalteter Rücksetzer in Richtung 400 USD indes nicht überraschen. Kritisch für die bullishe Perspektive wäre erst ein Rutsch unter die Supportzone bei 379,61-381,74 USD per Tagesschluss. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unterhalb von 360/362 USD sowie unterhalb von 320-327 USD.