Nächste Unterstützungen:

14.577

14.471

14.191-14.343

Nächste Widerstände:

14.689

15.058

15.196

Die kurzfristig überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Rücksetzer in Richtung des Ausbruchsniveaus. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.577 Punkten würde eine erste preisliche Bestätigung hierfür liefern. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 14.471 Punkten und 14.191-14.343 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Unmittelbar bearish würde es erst wieder unterhalb der breiten Supportzone bei aktuell 13.795-14.014 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der derzeitigen Hürde bei 14.689 Punkten würde derweil ein bullishes Anschlusssignal senden mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.058 Punkten und 15.196 Punkten. Darüber würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 15.509-15.665 Punkte möglich.