Die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna (WKN: A2N9D9) hatte ausgehend vom im Februar 2020 bei 17,91 USD verzeichneten Zwischentief dynamisch bis auf ein im August vergangenen Jahres bei 497,49 USD markiertes Allzeithoch ansteigen können. Seither korrigiert sie diesen explosiven Kursschub und büßte dabei in der Spitze rund 75 Prozent an Wert ein. Das am 8. März verbuchte Tief bei 122,01 USD bildete den Ausgangspunkt für eine schwungvolle und von hohem Volumen begleitete Erholungsrally. Dabei konnte der Wert die 50-Tage-Linie und im gestrigen Handel schließlich das 23,6%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle überwinden. Als potenzielle nächste Erholungsziele und Widerstände fungieren nun die Kurslücke bei 200,08 USD und die Barriere bei 210,62-219,28 USD. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über die letztgenannte Zone um signifikantes weiteres Kurspotenzial in Richtung 249-279 USD zu erschließen. Erst darüber käme es schließlich auch zu einer nennenswerten Aufhellung des übergeordneten Chartbildes. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über eine nächste Auffangzone bei 160,66-168,18 USD. Ein Tagesschluss darunter würde das Erholungsszenario negieren. Weitere Abgaben in Richtung 138 USD und 117-122 USD müssten in diesem Fall fest eingeplant werden.