Die Aktie von JPMorgan Chase (WKN: 850628) hatte im Rahmen des langjährigen Bullenmarktes im vergangenen Oktober ein Rekordhoch bei 172,96 USD markiert. Hiervon ausgehend etablierte sie einen mittelfristigen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Bei 127,27 USD fand der Anteilsschein Unterstützung und konnte nach mehrtägiger Stabilisierung mit dem dynamischen Anstieg über die Marke von 135,24 USD einen kurzfristig relevanten Boden komplettieren. Zugleich eroberte er die geringfügig verletzte Aufwärtstrendlinie vom Crash-Tief im März 2020 zurück. Mit einem Break über die nächste Hürde bei 140,98 USD per Tagesschluss entstünde ein Signal für eine Fortsetzung der Rally in Richtung 145,00 USD und 148,00-150,29 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die weitere Hürde bei 155,76-159,03 USD würde sich auch das mittelfristige Chartbild beginnen aufzuhellen. Unmittelbar bullish würde es in diesem Zeitfenster im Falle eines Anstiegs über die kritische Zone bei 166,00-167,89 USD (Tagesschlusskursbasis). Mit Blick auf die Unterseite müssen die Bullen den Support bei 133,55 USD verteidigen, um die Erholungsrally in Gang zu halten. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre hingegen ein erneuter Test der nun mittelfristig kritischen Unterstützung bei 127,27 USD zu favorisieren.