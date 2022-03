Nächste Unterstützungen:

4.299

4.252

4.162

Nächste Widerstände:

4.361

4.378

4.390/4.417

Der Index sieht sich heute bereits der nächsten relevanten Hürde in Gestalt der fallenden 200-Stunden-Linie bei 4.361 Punkten gegenüber. Die vorbörsliche Indikation lässt einen schwächeren Handelsstart erwarten. Damit die Bullen weiteren signifikanten Boden gut machen können, müssten sie die genannte Durchschnittslinie sowie die knapp darüber bei aktuell 4.378 Punkten befindliche korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch nachhaltig überwinden. Bestätigt würde die Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes schließlich mit einem weiteren Kursanstieg über 4.390/4.417 Punkte. Im Erfolgsfall könnte der Index in Richtung 4.595 Punkte mit Zwischenetappe bei 4.490 Punkte vorstoßen. Unterstützt ist die Notierung aktuell bei 4.299 Punkten und 4.252 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde der kurzfristige Boden negiert und es wären fortgesetzte Abgaben in Richtung 4.162 Punkte und 4.115 Punkte zu favorisieren.