Die NVIDIA-Aktie (WKN: 918422) hatte nach einer dynamischen Hausse im vergangenen November ein Rekordhoch bei 346,70 USD markiert. Seither etablierte sie einen mittelfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen dieser Korrektur traf der Wert zuletzt wiederholt auf Nachfrage im Supportbereich 206,50-211,59 USD. Im gestrigen Handel starteten die Bullen einen Angriff und beförderten die Notierung begleitet von hohem Volumen über das Widerstandsbündel bestehend aus der korrektiven Abwärtstrendlinie und der steigenden 200-Tage-Linie. Gelänge nun zur Bestätigung des Ausbruches noch ein nachhaltiger Anstieg über das erreichte Widerstandscluster aus dem Zwischenhoch vom 28. Februar und der fallenden 50-Tage-Linie bei 245,40/246,65 USD per Tagesschluss, würde sich das kurzfristige technische Bild signifikant aufhellen. Nächste potenzielle Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 253,17 USD, 259,97 USD und 269,25/269,93 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Barriere würde schließlich auch einen mittelfristigen Boden komplettieren, was fortgesetzte Kursavancen in Richtung 308,03-316,52 USD und 332,00/346,47 USD nahelegen würde. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer kurzfristig starken Ausgangslage für einen weitergehenden Break auf der Oberseite, solange der nächste Support bei 230,38-237,29 USD nicht per Tagesschluss verletzt wird. Darunter wäre hingegen mit einem erneuten Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone 206,50-211,59 USD zu rechnen.