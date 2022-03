Nächste Unterstützungen:

33.245/33.336

32.818

32.579

Nächste Widerstände:

33.655

34.099-34.319

34.643

Im charttechnischen Fokus steht nun die Hürde bei 33.655 Punkten, die gemäß der vorbörslichen Indikation im heutigen frühen Handel überschritten werden dürfte. Ein Stundenschluss darüber würde das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen und weitere Kursavancen in Richtung zunächst 34.099-34.319 Punkte nahelegen. Darüber entstünde Anschlusspotenzial in Richtung 34.643 Punkte. Der mittelfristige Abwärtstrend vom Rekordhoch würde erst oberhalb der letztgenannten Marke in seinem Bestand gefährdet. Auf der Unterseite verfügt der Index heute über Support bei 33.245/33.336 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Unmittelbar bearish würde es nun unterhalb von 32.818 Punkten und 32.579 Punkten mit Ziel 32.273 Punkte.