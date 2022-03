Die Intel-Aktie (WKN: 855681) bewegt sich mit Blick auf das ganz langfristige Chartbild seitwärts unterhalb des im Januar 2020 bei 69,29 USD markierten Rekordhochs. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine massive Supportzone bei 42,04-43,63 USD, die seit dem Jahr 2018 regelmäßig Kursrückgänge stoppte. Der seit dem Zwischenhoch bei 68,49 USD im April 2021 etablierte Abwärtstrend schickte die Notierung zuletzt erneut in die genannte langfristige Supportzone. Im gestrigen Handel formte er darüber eine Bullish-Harami-Tageskerze. Positive Divergenzen in überverkauften markttechnischen Indikatoren signalisieren einen Verlust an Schwungkraft, der häufig deutlichen Erholungen oder einer Trendumkehr vorausgeht. Mögliche Erholungsziele befinden sich bei 46,16/46,85 USD und 48,99 USD. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke würde ein mittelfristiger Boden komplettiert. Weitere Kursavancen in Richtung zunächst 50,00-50,75 USD, der fallenden 200-Tage-Linie bei derzeit 52,36 USD und eventuell 54,36 USD würden dann möglich. Ein Tagesschluss unter 43,63 USD würde derweil für einen zeitnahen Test der Marke von 42,04 USD nahelegen. Deren nachhaltige Unterschreitung, insbesondere per Wochenschluss, würde schließlich eine langfristige Top-Bildung signalisieren mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 38,45 USD und 33,23 USD.