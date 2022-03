Die Aktie des Biopharma-Konzerns Regeneron Pharmaceuticals (WKN: 881535) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im vergangenen September ein Allzeithoch bei 686,62 USD markiert. Seither konsolidiert das Papier die Hausse oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie. Zuletzt konnte er sich er sich von dieser mehrfach erfolgreich getesteten Durchschnittslinie dynamisch und begleitet von steigendem Handelsvolumen nach oben absetzen. Die Rally führte die Notierung bis gestern an die mittelfristig relevante Hürde in Gestalt der Eindämmungslinie vom Allzeithoch. Dort kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen. Eine kurzfristige Konsolidierung würde an dieser Stelle nicht überraschen. Die Bullen bleiben in einer starken Position für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, solange der Support bei aktuell 618,87-621,33 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darüber könnte bereits der Bereich 625,00-636,36 USD als wirksame Unterstützung fungieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über die nächsten Widerstände bei 662,56 USD, 673,86 USD und 686,62 USD würde jeweils bullishe Anschlusssignale senden. Darüber würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten Zielen bei 726,72 USD und 742,94 USD. Unmittelbar bearish würde es aus aktueller Sicht im Falle einer Verletzung der Supportzone bei 592,86-607,58 USD. Dann entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 526,42/539,18 USD.