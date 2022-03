Die Walmart-Aktie (WKN: 860853) konnte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes im Dezember 2020 ein Rekordhoch bei 153,66 USD erzielen. Die anschließende Korrektur schickte die Notierung zurück bis auf ein im März 2021 markiertes 8-Monats-Tief bei 126,28 USD. Das übergeordnete Kursgeschehen seither stellt eine Seitwärtspendelbewegung zwischen den beiden genannten Marken dar. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild etablierte der Wert einen mehrmonatigen Abwärtstrend vom November-Hoch bei 152,00 USD. Zuletzt probte er den Ausbruch über die 200-Tage-Linie und die korrektive Abwärtstrendlinie. Dies entwickelte sich jedoch zu einem Fehlausbruch und damit zu einer Bullenfalle. Ausgehend vom Erholungshoch bei 143,63 USD übernahmen am Montag die Bären das Ruder und drückten die Notierung wieder deutlich unter die genannten Hürden sowie auch unter die 50-Tage-Linie. Die Widerstandsregion 142,30-143,63 USD ist nun kurzfristig kritisch. Solange sie nicht per Tagesschluss überwunden wird, bleibt das technische Bias in diesem Zeitfenster bearish. Nächste Unterstützungen und potenzielle Ziele befinden sich bei 136,90/137,89 USD, 134,00 USD und 132,01 USD. Darunter würden eine Fortsetzung und Beschleunigung des mittelfristigen Abwärtstrends mit nächsten Zielen bei 129,90 USD und 126,28 USD wahrscheinlich. Ein signifikanter Tagesschluss über 143,63 USD würde hingegen mögliche Kursavancen in Richtung 146,63/147,88 USD und 152,00-153,66 USD signalisieren.