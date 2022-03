Diese Analyse wurde am 08.03.2022 um 14:57 Uhr erstellt.

Die Aktie von Kinder Morgan (WKN: A1H6GK) befindet sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 9,42 USD im März 2020 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Verlaufshochs bei 19,29 USD im Juli vergangenen Jahres ging sie in eine ausgeprägte Korrekturphase über. Diese Korrektur könnte nun kurz vor ihrem Abschluss stehen. Nach dem erfolgten Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie ist nun entscheidend, ob die signifikante Überwindung der Marke von 19,29 USD, idealerweise per Wochenschluss gelingt. Im Erfolgsfall würde die Fortsetzung des mehrjährigen Bullenmarktes signalisiert. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 20,45-21,16 USD, 21,93 USD und 22,38/22,58 USD. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 17,97-18,20 USD und 17,63 USD. Wichtige Unterstützungen für das mittelfristige Chartbild liegen bei derzeit 17,17 USD und 16,00 USD.