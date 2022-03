Die Aktie von McDonald’s (WKN: 856958) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 124,32 USD im März 2020 einen zyklischen Aufschwung bis auf ein im Januar markiertes Rekordhoch bei 271,15 USD durchlaufen. Darunter formte sie eine mehrmonatige Top-Formation, die mit der nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 245/246 USD komplettiert wurde. Im gestrigen Handel verzeichnete das Papier ein 12-Monats-Tief bei 217,68 USD und arbeitete damit das analytische Mindestkursziel auf der Unterseite ab. Bei extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren (RSI-Indikator auf Tagesbasis so niedrig wie zuletzt im Jahr 2014) erreichte er zudem eine wichtige Unterstützungszone. Die Wahrscheinlichkeit für eine technische Erholungsbewegung ist daher nun deutlich erhöht. Mögliche nächste Erholungsziele und Widerstände befinden sich bei 228,33/230,30 USD und 234,91/238,10 USD. Zu einer Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es der nachhaltigen Überwindung der massiven Widerstandszone bei 244-255 USD. Darunter verfügen die Bären über den technischen Vorteil in diesem Zeitfenster. Mit einer nachhaltigen Verletzung der aktuellen Supportzone bei 215-218 USD per Tagesschluss würden nächste Auffangbereiche bei 211 USD und 203/205 USD in den Fokus rücken.