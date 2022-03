Nächste Unterstützungen:

13.663

13.504

13.257

Nächste Widerstände:

13.912-13.980

14.276/14.343

14.648

Die laufende technische Erholung könnte sich kurzfristig ausdehnen in Richtung 13.912-13.980 Punkte. Solange diese Widerstandszone nicht signifikant überwunden wird, bleiben die Bären in einer starken Position. Darüber würde sich das kurzfristige Bild neutralisieren und es würde ein weitergehender Vorstoß in Richtung 14.276/14.343 Punkte möglich. Mit einer nachhaltigen Überwindung auch dieser Zone würde schließlich ein Boden komplettiert und die Bullen würden das Ruder übernehmen mit Chancen in Richtung 15.058-15.196 Punkte. Unterstützt ist der Index aktuell bei 13.663 Punkten, 13.504 Punkten und 13.257 Punkten. Darunter würde ein erneuter Test der kritischen Supportzone bei 12.967-13.130 Punkten signalisiert. Deren Verletzung würde den intakten mittelfristigen Abwärtstrend vom Rekordhoch bestätigen mit kurzfristigen Risiken in Richtung 12.628 Punkte und 12.208 Punkte.