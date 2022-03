Die Aktie des Softwareriesen Microsoft (WKN: 870747) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 132,52 USD bis auf ein am 22. November vergangenen Jahres verbuchtes Allzeithoch bei 349,67 USD zulegen können. Die dort im Tageschart geformte Bearish-Engulfing-Kerze leitete eine Korrekturphase ein, die weiterhin andauert. Zuletzt rutschte der Wert dabei signifikant unter die noch steigende 200-Tage-Linie bis auf ein am Dienstag verzeichnetes 8-Monats-Tief bei 270,00 USD. An der dort befindlichen fallenden Unterstützungslinie entlang der letzten Korrekturtiefs konnte er sich stabilisieren. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg setzte er sich deutlicher vom genannten Support nach oben ab und formte ein bullishes Morning-Star-Muster im Kerzenchart. Aus dem kurzfristigen Chartbild ergibt sich damit mögliches Erholungspotenzial in Richtung 293,00 USD und eventuell 299,00-304,67 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg (Tagesschlusskursbasis) über das letztgenannte Widerstandscluster, welches unter anderem aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage sowie dem letzten Reaktionshoch resultiert, käme es auch zu einer leichten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes. Deutlicher aufhellen würde es sich erst über der weiteren Hürde bei 315,12/316,94 USD. Mit Blick auf die Unterseite ist nun der Support bei 266,72-270,00 USD kritisch. Dessen nachhaltige Unterschreitung würde auf eine Fortsetzung und mögliche Beschleunigung des dominanten Abwärtstrends vom Rekordhoch hinweisen. Als potenzielles nächstes Mittelfrist-Ziel fungiert in diesem Fall der Bereich 238,07/241,10 USD, wo sich unter anderem das 50%-Retracement der vorausgegangenen Hausse befindet.