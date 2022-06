Die Aktie des weltgrößten Sportartikel-Konzerns Nike (WKN: 866993) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes am 5. November vergangenen Jahres ein Allzeithoch bei 179,10 USD markiert. Der damit verbundene Ausbruch über den vorausgegangenen Kursgipfel vom August (174,38 USD) erwies sich jedoch als Fehlausbruch und damit als Bullenfalle. Mit dem Rutsch zurück unter die genannte Marke startete ein Abschwung, der weiterhin intakt ist. Der Anteilsschein weist deutliche relative Schwäche zum Gesamtmarkt auf. Seit Jahresbeginn hat er rund 38 Prozent an Wert verloren (S&P 500: -20%). Zuletzt hatte er versucht, sich auf einem wichtigen Unterstützungscluster zu stabilisieren. Es resultierte unter anderem aus den Hochpunkten im Januar und Juni 2020 sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Hausse vom Corona-Crash-Tief im März 2020. In Reaktion auf veröffentlichte Quartalszahlen setzte er jedoch im gestrigen Handel seinen Abwärtstrend begleitet von hohem Volumen fort und markierte ein 2-Jahres-Tief bei 102,48 USD. Der Weg des geringsten Widerstands weist somit weiterhin gen Süden. Potenzielle nächste wichtige Ziele und Unterstützungen befinden sich bei 101,91 USD, 95,11-95,80 USD und 93,44 USD. Um das gestrige Anschlussverkaufssignal zu negieren und ein Signal für eine deutlichere Erholung zu liefern, müsste die Aktie die Widerstandszone bei aktuell 113,82-116,60 USD per Tagesschluss überwinden. Im Erfolgsfall würden mögliche Erholungsziele bei 118,59 USD und 123,82 USD aktiviert. Zu einer nennenswerten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst oberhalb der letztgenannten Marke.