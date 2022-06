Diese Analyse wurde am 28.06.2022 um 14:37 Uhr erstellt.

Die Aktie des Öl- und Gaskonzerns ConocoPhillips (WKN: 575302) hatte im März 2020 ein Dekadentief bei 20,84 USD markiert. Seither dominieren die Bullen das übergeordnete Kursgeschehen. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 124,08 USD am 8. Juni startete zuletzt eine dynamische Abwärtskorrektur. Der Rücksetzer führte den Wert rund 30 Prozent südwärts. Im Bereich einer mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone bei 85,29-88,77 USD formte der Anteilsschein am Freitag eine Bullish-Harami-Tageskerze, deren positive Implikation mit gestrigen Anschlusskäufen bestätigt wurde. Potenzielle Erholungsziele und Widerstände befinden sich nun bei 95,05-95,98 USD und 100,00-101,33 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) überwunden wird, bleibt das Risiko einer weiteren Korrekturwelle hoch. Unmittelbar bullish würde es erst oberhalb der weiteren Widerstandszone bei 104,27-107,59 USD. Eine nachhaltige Verletzung des kritischen Supports bei 85,29-88,77 USD würde für eine deutliche Ausdehnung der Korrekturphase sprechen. Als mögliche Abwärtsziele fungieren in diesem Fall die Regionen 75,81-78,78 USD und 63,57-66,06 USD.