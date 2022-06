Diese Analyse wurde am 24.06.2022 um 14:34 Uhr erstellt.

Die Aktie des Ölkonzerns Chevron (WKN: 852552) hatte im März 2020 ein 15-Jahres-Tief bei 51,60 USD markiert. Hiervon ausgehend etablierte sie einen zyklischen Aufwärtstrend, der die Notierung in der Spitze bis auf ein am 8. Juni verzeichnetes Rekordhoch bei 182,40 USD beförderte. Die dort im Tageschart geformte bearishe Doji-Kerze leitete eine dynamische Abwärtskorrektur ein. Dabei rutschte der Wert wieder unter die kurz zuvor überwundene Eindämmungslinie entlang der Hochpunkte aus den Jahren 2008 und 2014 sowie unter die untere Begrenzung der letzten mittelfristigen Konsolidierungs-Range. Im gestrigen Handel markierte er ein 4-Monats-Tief bei 140,15 USD. Die markttechnischen Indikatoren befinden sich mittlerweile im überverkauften Terrain. Preislich verfügt der Anteilsschein über eine massive Unterstützungszone bei 130,52-139,44 USD. Die Chance auf eine zeitnahe Stabilisierung und technische Gegenbewegung ist daher deutlich erhöht. Mögliche Erholungsziele und Widerstände befinden sich bei 145,79 USD, 150,79-151,50 USD, 156,02 USD und 159,87-161,94 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 167,00 USD würde sich das technische Bild deutlicher aufhellen mit möglichen Zielen bei 172,29-174,00 USD und 182,40 USD. Ein nachhaltiger Rutsch unter 130,52 USD würde derweil das längerfristige Chartbild trüben mit Abwärtsrisiken in Richtung 122,84 USD, 117,13-119,26 USD und 110,73/112,02 USD.