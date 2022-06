Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Kellogg (WKN: 853265) hatte im Jahr 2016 nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 87,16 USD einen zyklischen Bärenmarkt gestartet. Nach dem Erreichen eines Tiefs bei 51,34 USD im Jahr 2019 konnte sie sich im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf 72,88 USD erholen. Ein erneuter Abschwung endete bei 56,61 USD, wo im Februar/März 2021 der Boden für den aktuell laufenden Haussetrend eingeleitet wurde. Im Mai versuchte der Wert nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen eine langfristig relevante Ziel- und Widerstandszone zu überwinden. Ausgehend vom am 10. Mai verzeichneten 5-Jahres-Hoch bei 75,56 USD rutschte er jedoch wieder deutlich zurück und zeigte zuletzt eine Stabilisierung im Dunstkreis des 50%-Retracements der letzten Aufwärtswelle. Im gestrigen Handel sorgte die Meldung einer geplanten Aufspaltung in drei börsennotierte Unternehmensbereiche für einen von hohem Volumen begleiteten Ausbruchsversuch aus der Range der vergangenen vier Handelswochen. Ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Widerstandszone bei 71,00-72,10 USD würde nun einen ersten Hinweis auf eine erneute Attacke auf die jetzt kritische Hürde bei 74,98/75,56 USD liefern. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde schließlich eine mehrjährige Bodenbildung komplettiert. Als potenzielle übergeordnete Kursziele würden dann im Erfolgsfall die Bereiche 87,16 USD, 92,80 USD und 96,89 USD in den Fokus rücken. Zwischenetappen lassen sich bei 78,37/78,94 USD, 80,57 USD und 83,52/84,28 USD ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite ist die Supportzone bei aktuell 64,98-66,95 USD mittelfristig bedeutsam. Deren nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde für eine ausgedehnte Korrekturphase sprechen, die den Kurs zeitnah in Richtung 62,97 USD, 61,67 USD und eventuell 59,54-60,30 USD drücken könnte.