Diese Analyse wurde am 21.06.2022 um 15:04 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 setzte seinen dominanten Abwärtstrend im Bärenmarkt mit einem Rutsch unter das Verlaufstief bei 11.206 Punkten fort und verzeichnete am Donnerstag ein neues 19-Monats-Tief bei 11.037 Punkten. Am dort befindlichen Supportbereich zeigte er am Freitag einen neuerlichen Stabilisierungsansatz.